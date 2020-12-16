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إغلاق 19 منشأة طبية ومراكز علاج حر في الدقهلية

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إغلاق 19 منشأة طبية ومراكز علاج حر في الدقهلية إغلاق 19 منشأة طبية ومراكز علاج حر في الدقهلية

مصراوي Masrawy

02:04 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الدقهلية- رامي محمود:

قرر محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، إغلاق 19 منشٱة وعيادة طبية ومعامل تحاليل بعدد من مراكز المحافظة، شملت قرى في المنصورة والسنبلاوين وشربين وبلقاس ومنية النصر وجمصة.

شملت قرارات الغلق عيادات باطنة، ونساء وتوليد، وأسنان، وجراحة، وجلدية، وعلاج طبيعى، ومعامل تحاليل، ومعامل للبصريات، والنظارات الطبية، وطب طبيعي وروماتيزم، وطب رياضي، وتخصصات مختلفة.

وجاء قرار المحافظ بإغلاق المنشآت الطبية إداريا بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بشٱن المرور الميداني لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة على منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة، للتأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل فى مثل هذه المنشآت.

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