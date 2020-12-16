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كارلوس غصن: هل ستحل جلسة الاستماع الثانية في تركيا لغز تهريب غصن من اليابان؟

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كارلوس غصن: هل ستحل جلسة الاستماع الثانية في تركيا لغز تهريب غصن من اليابان؟ كارلوس غصن: هل ستحل جلسة الاستماع الثانية في تركيا لغز تهريب غصن من اليابان؟

مصراوي Masrawy

02:05 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

أنقرة- (بي بي سي):

تعقد محكمة تركية جلسة استماع ثانية لسبعة أشخاص متهمين بتورطهم في هروب رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان عبر اسطنبول في نهاية العام الماضي.

و كانت السلطات القضائية، قد وجهت اتهامات لموظف في شركة طيران وأربعة آخرين بـ "تهريب مهاجر بشكل غير قانوني" وقد يحكم عليهم بالسجن ثماني سنوات، لو ثبتت الأدلة.

وكان غصن الذي ينفي تهما مالية عديدة وجهت إليه من قبل السلطات اليابانية قد تمكن من الهرب من منزله، حيث كان محكوما عليه بالإقامة الجبرية، تمهيدا لمحاكمته.

وتمكن غصن مع مغادرة البلاد رغم أنه قد سلم جوازات السفر الثلاثة التي كان يملكها، ورغم الحراسة المشددة على بيته.

ويحمل غصن الجنسيات اللبنانية والبرازيلية والفرنسية. ولايزال لغز هربه يثير العديد من التساؤلات.

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