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وزير بريطاني: 137,897 شخص تلقوا لقاح كورونا

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وزير بريطاني: 137,897 شخص تلقوا لقاح كورونا وزير بريطاني: 137,897 شخص تلقوا لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

01:33 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

لندن- (أ ش أ):

تمكن 137 ألفًا و897 شخصًا - حتى الآن - في جميع أنحاء المملكة المتحدة من الحصول على لقاح مكافحة المستجد.

ووصف الوزير المسئول عن توزيع الجرعات في البلاد، ناظم الزهاوي، الخطوة بأنها "حقًا بداية جيدة"، في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء.

وأوضح الزهاوي "العدد سيزداد حيث إننا فعلنا مئات شبكات الرعاية الصحية الأولية"، مشيرًا إلى أن عدد الجرعات المعطاه خلال سبعة أيام بلغت في بريطانيا 108 آلاف، وفي ويلز 7 آلاف و897 ألفًا، وفي إقليم آيرلندا الشمالية 4 آلاف، وفي إسكتلندا 18 ألفًا.

وكانت سيدة (تبلغ من العمر 90 عامًا) هي أول شخص في بريطانيا تحصل على جرعة من اللقاح المكافح للفيروس خارج التجارب الإكلينيكية يوم الثلاثاء الماضي.

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مصراوي Masrawy

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