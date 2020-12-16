أمير عسير  يصدر قرارًا بتعيين الأمير تركي بن سعد محافظًا لبيشة

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اعتمد تعيين رئيس للبلدية بالمحافظة

أصدر أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، قرارًا بتعيين الأمير الدكتور تركي بن سعد، محافظًا لبيشة الواقعة شمال المنطقة.

ويأتي قرار أمير منطقة عسير وصولًا إلى الهدف الذي تعمل على تحقيقه المنطقة في مسيرة التنمية المتوازنة والمتجددة بما يخدم الإنسان والمكان في جميع الاتجاهات.

وأكد الأمير تركي بن طلال أن منطقة عسير تجد اهتمامًا وحرصًا بالغين من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، مشيرًا إلى أن جميع القطاعات بالمنطقة تعمل على تحويل رغبة وأهداف قائد الوطن وولي عهده في التنمية إلى خطط منفذة على أرض الواقع.

ورفع الأمير تركي بن سعد شكره وعرفانه لأمير منطقة عسير على الثقة بتعيينه محافظًا لبيشة، سائلاً الله -عز وجل- التوفيق والعون لحمل الأمانة وأدائها بما يحقق تطلعات القيادة وبما فيه خدمة المنطقة في هذه المحافظة.

ويعد الأمير تركي بن سعد محافظ بيشة أحد الكفاءات الإدارية المؤهلة التي عملت منذ عدة سنوات بإمارة منطقة الرياض، تنقل خلالها في جميع إداراتها، وقد حصل على العديد من الشهادات والدورات التدريبية المتقدمة.

واعتمد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، تعيين رئيس بلدية الساحل علي بن سعيد بن جلبان، رئيسًا لبلدية محافظة بيشة، ويعد "ابن جلبان" من الكفاءات المميزة في أمانة عسير، وأشرف على مشروع الواجهة البحرية وغيرها من الإنجازات الميدانية التنموية.أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال