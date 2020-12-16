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.. تحقيق عاجل بشأن حريق ميناء الإسكندرية

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مصر.. تحقيق عاجل بشأن حريق ميناء الإسكندرية .. تحقيق عاجل بشأن حريق ميناء الإسكندرية
وزير المالية يشكر القوات البحرية على التدخل السريع

مصر.. تحقيق عاجل بشأن حريق ميناء الإسكندرية

وجّه وزير المالية المصري، محمد معيط، بإجراء تحقيق عاجل في واقعة حريق أحد المخازن القديمة للبضائع العامة والمهملة بميناء الإسكندرية.

وطالب الوزير المصري، وفق " اليوم"، بتحديد المسؤولية التأديبية، ومحاسبة أي موظف يثبت تقصيره، ومخالفته للتعليمات المقررة والإجراءات الواجبة للأمن والسلامة.

وأعرب الوزير المصري عن شكره لمحافظة الإسكندرية وللقوات البحرية المصرية ورجال الحماية المدنية، على التدخل السريع، لإخماد الحريق، ومنع امتداد النيران للأماكن المجاورة.

وجدّد الوزير توجيهاته المشددة لمصلحة الجمارك، بسرعة الانتهاء من الإجراءات المقررة لمنع تكدس الحاويات والبضائع المهملة والراكدة بالموانئ التي تركها أصحابها بالمنافذ الجمركية.

ولفت إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات السابقة بخفض المهلة المحددة لأصحاب الشأن قبل بيع بضائع "المهمل" من أربعة أشهر إلى شهر واحد، حيث إن قانون الجمارك ولائحته التنفيذية يجيزان للمصلحة بيع هذه البضائع المتروكة بالمخازن أو الأرصفة بالموانئ، وما يتركه المسافرون بالمكاتب الجمركية، التي تقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.وزير المالية المصري محمد معيط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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