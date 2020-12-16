أخبار عاجلة

وسط تصعيد حدودي بين إثيوبيا والسودان.. اجتماع بين حمدوك وأبي أحمد (صور) -
الكويت ترحب بقرار واشنطن رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب -
الصحة البريطانية تواجه تهديدا كبيرا مع ظهور سلالة جديدة من كورونا -
صحيفة سعودية: الرياض تسعى لنزع فتيل الإرهاب والتطرف إقليميا ودوليا -
"الفاو" توافق على طلب السعودية بإقامة سنة دولية للتمور عام 2027 -
تدريب 25 أخصائيًا في جامعة أسيوط على مواجهة التطرف الفكري -
بأمر الوزير.. تحويل مقر مديرية القوى العاملة في بورسعيد إلى مركز تدريب -
صور.. محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف وتطوير الطرق -
محافظ أسيوط: وقف البطاقات الذكية في حالة تكرار جمعها مع البدالين التموينيين -
مد أجل الحكم على "طفل المرور" و2 من أصدقائه لجلسة 27 ديسمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ جنوب سيناء لوفد وكالات السفر: شرم الشيخ "صفر" إصابات بكورونا

Print
محافظ جنوب سيناء لوفد وكالات السفر: شرم الشيخ "صفر" إصابات بكورونا محافظ جنوب سيناء لوفد وكالات السفر: شرم الشيخ "صفر" إصابات بكورونا

مصراوي Masrawy

01:53 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، إن مدينة شرم الشيخ يجري تأمينها على أعلى مستوى، ويجري إقامة سور يحيط بالمدينة ضمن الإجراءات الأمنية، باعتبارها من أهم المدن السياحية في .

وأضاف المحافظ، أن السور مزود ببوابات أمنية للتحكم في الدخول والخروج من وإلى المدينة، وكاميرات وأجهزة مسح أمني حديثة، إضافة إلى أبراج لتأمين المدينة بالكامل.

وأكد المحافظ أن مطار شرم الشيخ يتبع أحدث الإجراءات الأمنية، وجرى تزويده بأحدث الكاميرات والأجهزة الحديثة لتأمين السياح.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ جنوب سيناء بوفد يضم 100 شخص من ممثلي أهم وكالات السفر ومالكي ومديري الشركات السياحية الأوكرانية، في إطار التسويق والترويج للمنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ.

وقال المحافظ إن مدينة شرم الشيخ تكاد تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا، ويوجد بها عدد كبير من السائحين من مختلف الدول الأوروبية لا يرغبون في العودة لبلادهم، كونهم يشعرون بأنهم في مأمن من جائحة كورونا العالمية.

وأشار إلى أن جميع الفنادق والمنتجعات السياحية شرم الشيخ حاصلة على ترخيص وزارة السياحة ومنظمة الصحة العالمية، لمزاولة النشاط السياحي، وجميعهم يتبعون كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد، ويطبقون نسبة الإشغال التي أقرتها وزارة السياحة وهي 50% فقط من الطاقة الاستيعابية.

وتابع محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ لا تتمتع بالأمن والأمان فقط، ولكنها مدينة نظيفة وصديقة للبيئة وتنتشر بها المساحات الخضراء، ومناخها دافئ شتاًء والشمس الساطعة طوال العام، وتعتمد بقدر كبير على الطاقة الشمسية كطاقة نظيفة، وجاري الانتهاء من محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

شبكة عيون الإخبارية