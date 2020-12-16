محافظ جنوب سيناء لوفد وكالات السفر: شرم الشيخ "صفر" إصابات بكورونا

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جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، إن مدينة شرم الشيخ يجري تأمينها على أعلى مستوى، ويجري إقامة سور يحيط بالمدينة ضمن الإجراءات الأمنية، باعتبارها من أهم المدن السياحية في مصر.

وأضاف المحافظ، أن السور مزود ببوابات أمنية للتحكم في الدخول والخروج من وإلى المدينة، وكاميرات وأجهزة مسح أمني حديثة، إضافة إلى أبراج لتأمين المدينة بالكامل.

وأكد المحافظ أن مطار شرم الشيخ يتبع أحدث الإجراءات الأمنية، وجرى تزويده بأحدث الكاميرات والأجهزة الحديثة لتأمين السياح.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ جنوب سيناء بوفد يضم 100 شخص من ممثلي أهم وكالات السفر ومالكي ومديري الشركات السياحية الأوكرانية، في إطار التسويق والترويج للمنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ.

وقال المحافظ إن مدينة شرم الشيخ تكاد تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا، ويوجد بها عدد كبير من السائحين من مختلف الدول الأوروبية لا يرغبون في العودة لبلادهم، كونهم يشعرون بأنهم في مأمن من جائحة كورونا العالمية.

وأشار إلى أن جميع الفنادق والمنتجعات السياحية شرم الشيخ حاصلة على ترخيص وزارة السياحة ومنظمة الصحة العالمية، لمزاولة النشاط السياحي، وجميعهم يتبعون كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد، ويطبقون نسبة الإشغال التي أقرتها وزارة السياحة وهي 50% فقط من الطاقة الاستيعابية.

وتابع محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ لا تتمتع بالأمن والأمان فقط، ولكنها مدينة نظيفة وصديقة للبيئة وتنتشر بها المساحات الخضراء، ومناخها دافئ شتاًء والشمس الساطعة طوال العام، وتعتمد بقدر كبير على الطاقة الشمسية كطاقة نظيفة، وجاري الانتهاء من محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعي.