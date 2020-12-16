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ضبط موظف متهم بالتواطؤ مع شقيقه واستغلال النفوذ في سوهاج

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ضبط موظف متهم بالتواطؤ مع شقيقه واستغلال النفوذ في سوهاج ضبط موظف متهم بالتواطؤ مع شقيقه واستغلال النفوذ في سوهاج

مصراوي Masrawy

01:43 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

سوهاج– عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الأربعاء، موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، لاتهامه باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع شقيقه، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي ارتكبها الأخير.

وتبين من التحريات، أن المخالفات تمثلت في البناء على مساحة أرض زراعية خارج الحيز العمراني وإضافتها لبرج سكني خاص به، والصادر له ترخيص بالبناء، وتعديه على حرم الطريق العام بالرغم من تحرير محضر بذلك من الجهات المختصة وإخطاره بالتعديات.

وأضافت التحريات أن المتهم "أ" شطب محاضر المخالفات المُشار إليها، ومكن شقيقه من البناء على تلك المساحة بالمخالفة للقانون، الأمر الذي أدى للإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

جرى ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

جرى إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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