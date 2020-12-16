ضبط عصابة نسائية تخصصت في نشل المواطنين بشبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، غموض حوادث نشل المواطنين في الأماكن المزدحمة والمواصلات العامة في شبرا الخيمة.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، بلاغات من المواطنين، بتعرضهم للنشل في الشارع، والأماكن المزدحمة والمواصلات العامة.

وتوصلت تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، إلى أن وراء السرقات سيدتين "لأحدهما معلومات جنائية"، وعاطل "له معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب، وأنهم يكونون تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"، واتخذوا من دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بعمل كمين جرى ضبطهم أثناء استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة المتهم الثالث، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وارتكاب 8 وقائع بذات الأسلوب، بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها.