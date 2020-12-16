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بالصور.. تشميع 5 محال تجارية بدون ترخيص في الشرقية

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بالصور.. تشميع 5 محال تجارية بدون ترخيص في الشرقية بالصور.. تشميع 5 محال تجارية بدون ترخيص في الشرقية

مصراوي Masrawy

01:39 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

شن جهاز مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، حملات لحث المواطنين على الالتزام بالتراخيص، والتصاريح الصادرة لهم وعدم إشغال الشوارع التي تخدم المواطنين للارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

وقال المهندس شريف عبدالبديع، نائب رئيس الجهاز، إن جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة شن حملة مكبرة، برئاسة المحاسب وائل عبدالوارث، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والعقارية، بالتنسيق مع المقدم محمد عارف، رئيس قسم شرطة التعمير، ورؤساء الأحياء، وإدارة الأمن والإدارات المختصة بالجهاز وقوة من شرطة التعمير للقضاء على العشوائيات بالمدينة.

أسفرت الحملات عن إغلاق وتشميع 5 محال لمزاولة النشاط بدون ترخيص، وجرى إزالة عدد من الاشغالات والمحلات والباعة الجائلين من على الأرصفة، وإلزام المحلات بعرض منتجاتهم داخل حدودهم القانونية.

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