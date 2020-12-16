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أسامة كمال يعود لتقديم ٩٠ دقيقة على قناة المحور السبت

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أسامة كمال يعود لتقديم ٩٠ دقيقة على قناة المحور السبت أسامة كمال يعود لتقديم ٩٠ دقيقة على قناة المحور السبت

مصراوي Masrawy

01:36 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

كشف بشير حسن رئيس تحرير قناة المحور، أن الإعلامي أسامة كمال سيعود السبت المقبل لتقديم برنامج ٩٠ دقيقة بعد توقف دام لمدة أسبوعين بناء على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف حسن لمصراوي، أن مدة إيقاف الإعلامي أسامة كمال تنتهي يوم ١٩ ديسمبر الجاري بناء على قرار المجلس، لافتا إلى أنه سيعود لتقديم البرنامج لمدة ٣ أيام أسبوعياً كما كان وهي أيام السبت والأحد والاثنين.

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ٥ ديسمبر وقف الإعلامي أسامة كمال أسبوعين وتغريم قناة المحور ١٠٠ ألف جنيه بناء على شكوى الشركة المصرية للاتصالات ضد الإعلامي والقناة.

وانتهى المجلس إلى أن ما جاء بالحلقة قد شابه العديد من المخالفات، حيث قام مقدم البرنامج بإلقاء اتهامات بإهدار المليارات دون دليل أو وثيقة تثبت تلك الاتهامات وهو الأمر الذي لا يعدو إلا أن يكون أقوالاً مرسلة بناء على رأيه الشخصي، ومنقولة من بعض الصحف الأجنبية دون التحقق من صحتها أو الرجوع إلى الجهات المختصة بقطاع الاتصالات، وهو من شأنه الإضرار بالمسار التفاوضي بشأن أحد مشروعات الاتصالات، وثبت للمجلس خلال إجراءات فحص الشكوى أن مقدم البرنامج غير مقيد بجداول العضوية بنقابة الإعلاميين وغير حاصل على تصريح من النقابة بمزاولة النشاط الإعلامي.​

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