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"الفضلي": نعمل على سد حاجة الأسواق من المنتجات الوطنية

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قال: جرى دعم الصندوق الزراعي بملياري ريال خلال 2020

قال #وزير_البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي: إن ما يُنفذ الآن من محطات لإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه والقطاعات الأخرى يفوق ما بنته المملكة في السنوات الـ50 الماضية.

وأضاف خلال الجلسة الحوارية الثانية من ملتقى #ميزانية2021 لوزراء #التجارة و#البيئة و#النقل "تأمين سلاسل الإمداد خلال الأزمات": نعمل على سد حاجة الأسواق من المنتجات الوطنية، وجرى دعم الصندوق الزراعي بملياري ريال خلال 2020م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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