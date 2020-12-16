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بينهم سيدتين وأجنبي.. البحث الجنائي يطارد لصوص المساكن والسيارات في القاهرة

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بينهم سيدتين وأجنبي.. البحث الجنائي يطارد لصوص المساكن والسيارات في القاهرة بينهم سيدتين وأجنبي.. البحث الجنائي يطارد لصوص المساكن والسيارات في القاهرة

مصراوي Masrawy

01:26 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020


كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة، من ضبط العديد من العناصر الإجرامية ومكافحة جرائم السرقة والنشل خلال عدة حملات أمنية.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية لقيامهم بارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وبحوزة أحدهم فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار واعترفوا بارتكاب 3 ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وأثمرت الجهود عن ضبط سيدتين، لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة النزهة، لقيامهما بمغافلة أحد المواطنين وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته بأسلوب "المغافلة"، وضُبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي "عملات أجنبية" من أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية.. بأسلوب "انتحال الصفة ".

كما تم ضبط عنصر إجرامي له "معلومات جنائية" لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة نقل بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- مفتاح مصطنع واعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع" بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم مقابل مبالغ مالية، وأقر بارتكاب حادثي سرقة سيارة.

وضبطت الحملات عنصر إجرامي له "معلومات جنائية" لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة الهواتف المحموله بأسلوب النشل باستخدام سلاح أبيض "شفرة موس" بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزته 3 أسلحة بيضاء "شفرة موس" واعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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