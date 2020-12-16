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وزيرة الصحة تكشف المحافظات الأعلى إصابة بكورونا.. وتحذر من هذا الأمر

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وزيرة الصحة تكشف المحافظات الأعلى إصابة بكورونا.. وتحذر من هذا الأمر وزيرة الصحة تكشف المحافظات الأعلى إصابة بكورونا.. وتحذر من هذا الأمر

مصراوي Masrawy

12:47 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- محمد غايات:

عُقد اليوم اجتماع مجلس الوزراء- برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، عرضا حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا.

وبحسب بيان، جددت الوزيرة الإشارة إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تصدرت المحافظات، حيث سجلت أعلى معدلات إصابة خلال هذه الفترة أيضاً، موضحة كذلك نسب الإشغال الخاصة بالأسرّة داخل مستشفيات العزل، سواء ما يتعلق بالأسرة الداخلية، أو أسرة الرعاية، أو أجهزة التنفس.

وتناولت الوزيرة الموقف التنفيذي لدعم القطاع الصحي بالأكسجين المسال لمواجهة الموجة الثانية من ، مشيرة إلى أنه يتم العمل على رفع كفاءة شبكات الغازات ومراجعتها بمختلف مستشفيات العزل، والحميات، والصدر، إلى جانب المستشفيات العلاجية.

وأوضحت الوزيرة أن معدل الاستهلاك اليومي للأكسجين السائل ارتفع من 400 إلى 500 ألف لتر، وتم العمل على توفير هذا الفارق الذي يقدر بـ100 ألف لتر، هذا إلى جانب أنه يتوافر زيادة في الإنتاجية بمعدل 70 ألف لتر يومياً كاحتياطى للمرحلة القادمة، وذلك من خلال التعاقد مع عدد من الشركات المنتجة له لإمداد المستشفيات به على مستوى الجمهورية، مضيفة أنه يتم العمل على زيادة السعات التخزينية للأكسجين الطبي، والتنسيق مع شركات الأكسجين لتوفير طريقة نقل مناسبة عن طريق سيارات أكسجين متنقلة داخل كل محافظة لضمان توفيره في كل محافظة يومياً وعدم التأثر بأي ظروف انتقال بين المحافظات.

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