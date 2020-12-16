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المشدد 6 أعوام لنجار متهم بالاتجار في الهيروين بكفر الشيخ

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المشدد 6 أعوام لنجار متهم بالاتجار في الهيروين بكفر الشيخ المشدد 6 أعوام لنجار متهم بالاتجار في الهيروين بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

01:30 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كفر الشيخ- إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، اليوم الأربعاء، بمعاقبة نجار مسلح، بالسجن المشدد 6 أعوام، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، وحسين عبدالرؤوف نظمي، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبو طالب، وذلك في أحداث القضية رقم 8561 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1317 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

وتعود أحداث القضية إلى 12يوليو 2020، حينما جرى ضبط المتهم"أحمد.م.ا.م"، 31عامًا، نجار مسلح، ويقيم بقرية القرضا التابعة لكفر الشيخ، وبحيازته كمية من الهيروين، وسلاح أبيض عبارة عن "مطواة"، بهدف الاتجار في المخدرات.

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