أخبار عاجلة

وسط تصعيد حدودي بين إثيوبيا والسودان.. اجتماع بين حمدوك وأبي أحمد (صور) -
الكويت ترحب بقرار واشنطن رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب -
الصحة البريطانية تواجه تهديدا كبيرا مع ظهور سلالة جديدة من كورونا -
صحيفة سعودية: الرياض تسعى لنزع فتيل الإرهاب والتطرف إقليميا ودوليا -
"الفاو" توافق على طلب السعودية بإقامة سنة دولية للتمور عام 2027 -
تدريب 25 أخصائيًا في جامعة أسيوط على مواجهة التطرف الفكري -
بأمر الوزير.. تحويل مقر مديرية القوى العاملة في بورسعيد إلى مركز تدريب -
صور.. محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف وتطوير الطرق -
محافظ أسيوط: وقف البطاقات الذكية في حالة تكرار جمعها مع البدالين التموينيين -
مد أجل الحكم على "طفل المرور" و2 من أصدقائه لجلسة 27 ديسمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

سقوط مروحية قبالة ميناء بوهارون في تيبازة بالجزائر

Print
سقوط مروحية قبالة ميناء بوهارون في تيبازة بالجزائر سقوط مروحية قبالة ميناء بوهارون في تيبازة بالجزائر

مصراوي Masrawy

01:42 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

وكالات:

أفادت وسائل إعلام جزائرية اليوم الأربعاء بسقوط مروحية تابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل في عرض البحر، قبالة الساحل الشرقي لولاية تيبازة غرب ميناء الصيد ببوهارون.

وبحسب صحيفة "الخبر" المحلية، فإن حادثة السقوط وثقتها كاميرات لصيادين هواة، كانوا قد شاهدوا الطائرة التابعة للمركز الوطني لعمليات البحث والإنقاذ، وهي تهوي مباشرة نحو قاع البحر.

ووقعت الحادثة على بعد حوالي ميل بحري، بين منطقتي بوهارون وعين تاقورايت.

وهرعت زوارق المحطة البحرية لحرس السواحل مرفقة بالحماية المدنية وصيادين متطوعين إلى مكان الحادث فيما لم ترد أية معلومات إن كان الحادث خلف ضحايا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

شبكة عيون الإخبارية