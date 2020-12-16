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التحالف: تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض شارف على الانتهاء

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التحالف: تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض شارف على الانتهاء التحالف: تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض شارف على الانتهاء

مصراوي Masrawy

01:41 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة ، الأربعاء، أن تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة.

وأكد التحالف، في بيان صحفي، أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن "تمت بانضباطية وإلتزام الطرفين"، مشيرا إلى أن نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل اليمنية.

وقبل أيام جدّد التحاف التأكيد على التزام الحكومة الشرعية التام وكذلك المجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

وتم التوافق قبل أيام على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيرًا، بينهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وكذلك تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.

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