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مكة.. جهاز تفعيل البصمة "أبشر" بشرق مكة خارج الخدمة مرة أخرى

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مطالبات بعمل صيانة دورية تجنباً للأعطال المتكررة وزيادة عدد الأجهزة

مكة.. جهاز تفعيل البصمة

لم يكد سكان شرق العاصمة المقدسة يفرحون بعودة جهاز تفعيل نظام البصمة "أبشر" للعمل في مجمع الشرائع مول "بنده" إلا لأيام معدودة قبل أن يعاود العطل مرة أخرى.

وبادر المجمع التجاري الذي يوجد بداخله الجهاز إلى وضع لوحة لإشعار الراغبين في الاستفادة من الجهاز بأنه خارج الخدمة؛ توفيراً لجهدهم والبحث عن آخر داخل مكة.

وأكد بعض الأشخاص أن الجهاز متعطل لمدة يومين وتتكرر المعاناة بشكل مستمر، ولا تكاد تمر عدة أيام إلا ويتعرض الجهاز للعطل ليبقى أياماً أخرى خارج الخدمة.

وجدد أهالي شرق العاصمة المقدسة مناشدتهم عبر "سبق" ضرورة توفير أكثر من جهاز لخدمة أكبر مخططات العاصمة المقدسة كثافة ومساحة؛ توفيراً لأوقاتهم وتخفيفاً للزحام ومخالفة التباعد التي تقع عند عودة الجهاز الوحيد بشرق مكة للعمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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