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تقرب علومها وتعززها.. "الفيصل" يدشن مبادرة تعلم العربية لغير الناطقين بها

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على 3 مراحل وتتبناها جامعة أم القرى من خلال برامجها المتنوعة وحلولها

تقرب علومها وتعززها..

دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم، مبادرة تعلم العربية، وهي مبادرة مخصصة لغير الناطقين باللغة العربية بحضور رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي القحطاني.

وتسعى مبادرة تعلم العربية التي تتبناها جامعة أم القرى من خلال برامجها المتنوعة وحلولها المختلفة إلى تيسير سُبل تعلم اللغة العربية وتقريب علومها المتعددة إلى غير الناطقين بها، بما يعزز النظرة الإيجابية إلى اللغة العربية، فيما تتمثل رسالة المبادرة في نشر الحلول المبتكرة والمنتجات اللغوية المتخصصة ذات الجودة العالية لغير الناطقين بها.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى أهداف المبادرة والتي تعزّز حضور اللغة العربية على المستوى المحلي والعالمي، دعم حضور اللغة العربية على وسائل التواصل الاجتماعي، دعم المؤسسات والبرامج التوعية في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتنظيم الفعاليات التي تدعم تعليم اللغة العربية ونشرها لغير الناطقين بها.

واطّلع أمير منطقة مكة المكرمة على خطة تنفيذ مبادرة تعلم العربية والتي ستُنفذ من خلال ثلاثة مراحل، الأولى تتمثل في إطلاق المبادرة وتأسيس اللجان ومراجعة اللوائح واعتمادها وتفعيل منصات التواصل الاجتماعي ومباشرة النشر والتفاعل وإنشاء نماذج الشراكات وخطط الشراكات واستقطاب 15 سفيرا عالميا للمبادرة، إضافة إلى بناء خطة المؤتمرات والفعاليات.

أما المرحلة الثانية فتُنفذ عبر تقييم أداء المبادرة على منصات التواصل الاجتماعي وتطوير المحتوى، استقطاب شرکاء استراتيجيين للمبادرة، زيادة عدد السفراء إلى 40 سفيرا، وأخيرا تنفيذ ملتقيات عامة و3 حلقات نقاش متخصصة، فيما يتم خلال المرحلة الثالثة تقييم أداء المبادرة على منصات التواصل الاجتماعي، تقييم الشراكات القائمة واستقطاب شرکاء استراتيجيين، زيادة عدد السفراء إلى 60 سفيراً، وتنفيذ ملتقيات عامة وحلقة عمل متخصصة ومؤتمرات.

تقرب علومها وتعززها..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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