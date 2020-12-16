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"جامعة شقراء" تنفذ الاختبارات العملية حضوريًّا مع تطبيق الاحترازات الصحية

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بدأت جامعة شقراء في تنفيذ اختبارات المواد العملية حضوريًّا لطلاب وطالبات الجامعة، وسط تطبيق إجراءات احترازية؛ للحد من انتشار ، وحرصًا على سلامة طلاب وطالبات الجامعة.

وتفصيلًا، وجّهت جامعة شقراء الكليات لديها بتنفيذ اختبارات المواد العلمية حضوريًّا مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على الالتزام بلبس الكمامة وفحص درجة الحرارة عند الدخول لقاعة الاختبار، إضافة إلى إجراء الاختبارات على فترات متباعدة مع تقسيم الطلاب على دفعات حرصًا على سلامتهم.

وحرصت الجامعة على تقديم مساعدة لطلاب وطالبات الجامعة، والاستعداد الجيد للاختبارات وتخطي العقبات المصاحبة لها، إضافة إلى المساهمة في رفع تحصيل الطلاب من خلال إطلاق برنامج "نجتازها بأمان" لكل طلاب وطالبات الجامعة؛ وهو عبارة عن جلسات إرشادية عن بُعد تستمر 4 أيام متواصلة، تزامنًا مع بداية الاختبارات.

ويشتمل البرنامج على 4 جلسات إرشادية منوعة، تنفذ باستخدام تقنيات التعليم والتدريب عن بُعد، وتقوم على أساليب النصح والإرشاد، والحوار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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