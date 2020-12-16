منطقة الأقصر الأزهرية تعلن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

عقد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمديري المراحل التعليمية "الإعدادي والابتدائي ورياض الأطفال والخاص والامتحانات والتوريدات"، بحضور وكيلي المنطقة لمناقشة استعدادات المنطقة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021.

وناقش الاجتماع ضرورة التأكيد على الإدارات والمعاهد باتباع ما يلي في امتحانات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية..

•تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والفنية والالتزام بالتباعد بين الطلاب باللجان؛ والتأكد من وجود جهاز قياس الحرارة في اللجنة والانتظام في استخدامه، وعلى شيخ المعهد ومدير الإدارة توفير المطهرات اللازمة للمعهد واللجنة.

• لا يزيد عدد الطلاب في كل لجنة امتحان عن 12 طالبًا.

• لا يسمح بالمحمول لأي فرد باللجنة.‎ ‎

• على مديري الإدارات التعليمية التي بها معاهد ذات كثافة طلابية عالية وفصول وحجرات قليلة الإبلاغ لحل ‏تلك المشكلة قبل الامتحان بوقت كاف، ولا يسمح بوضع لجان في الطرقات أو الأفنية.

• أن يكون التصحيح في نفس يوم الامتحان ويمنع مغادرة أعضاء اللجنة إلا بعد انتهاء أعمال التصحيح، ولايغادر الموجه اللجنة إلا بعد انتهاء أعمال التصحيح، ويوقع الموجه الزائر أو المتابع للتصحيح على بعض الأوراق من حيث مراجعة الفقرات، ودرجات المجموع ‏الكلي لكل سؤال.

• على مسئول الكنترول عدم رصد أية مادة إلا بعد التوقيع عليها من المراجع الفني والموجه المقيم.‎

• على شيخ المعهد ومدير الإدارة استدعاء ذوي الإجازات الاستثنائية أثناء أعمال الامتحانات في أي وقت عدا المصابين ‏بكورونا أو المشتبه في إصابتهم، وعلى شيخ المعهد عمل موازنة وموائمة بين حاجة العمل، والإجازات الاستثنائية‎.

• يحظر التصحيح داخل المعهد أثناء انعقاد لجنة الامتحان وتواجد الطلاب إلا بعد استيفاء اللجان حاجتها من الملاحظين.‏

• تأمين مراكز الأسئلة عن طريق الشرطة والخدمات المعاونة.