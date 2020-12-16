ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر في حملة تموينية ببني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

شنت مديرية تموين بني سويف، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة على الأسواق بمراكز المحافظة السبعة، لمواجهة التلاعب في الأسعار واحتكار السلع.

وحررت الحملة 13 محضرًا تضمنت 4 محاضر للذبح خارج المجزر، و4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، وعدم وجود شهادة صحية، ومحضر تصرف في 1500 لتر سولار مدعم، بالإضافة إلى ضبط 30 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر.

جرى التحفظ على الكميات المضبوطة، وإحالة المحاضر لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.