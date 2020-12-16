بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة في عرب الكلابات

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أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، وحدة طب الأسرة بقرية عرب الكلابات بمدينة الفتح، والتي جرى الانتهاء من تطويرها وإعادة إحلالها وتجديدها بتكلفة بلغت 3 ملايين و830 ألف جنيه بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية.

يأتي ذلك ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفق نموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان.

رافق محافظ أسيوط، خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، وعبدالرؤوف النمر رئيس مدينة الفتح ونواب رئيس المركز والعديد من التنفيذيين ومسئولي هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

وقال محافظ أسيوط، إن وحدة طب الأسرة الجديدة بقرية عرب الكلابات، جرى إنشائها وتجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية لتشغيلها، مشيرًا إلى أن خطة تطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 384 مليون جنيه، ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".