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بالصور.. محافظ أسوان يتبرع بالدم خلال مشاركته في مبادرة "تبرع بدمك"

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بالصور.. محافظ أسوان يتبرع بالدم خلال مشاركته في مبادرة "تبرع بدمك" بالصور.. محافظ أسوان يتبرع بالدم خلال مشاركته في مبادرة "تبرع بدمك"

مصراوي Masrawy

01:01 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

أسوان– إيهاب عمران:

أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، مبادرة "تبرع بدمك لإنقاذ مريض" ببنك الدم الإقليمي، وحرص على التبرع بالدم، مع قيادات المحافظة، والعاملين بالديوان العام، ورؤساء المدن والقرى، لدى بنوك الدم بالمستشفيات المركزية.

وأكد اللواء عطية، أن المبادرة جاءت كرسالة إنسانية بعد تعدد شكاوى المواطنين بالحاجة إلى أكياس دم من الفصائل المختلفة، ما يعرض حياة ذويهم من المرضى للخطر.

وناشد أهالي المحافظة وخاصة الشباب بالتفاعل والمشاركة الإيجابية، لتأمين احتياجات المستشفيات من الدم، ولاسيما أن ذلك يساهم في الوقت نفسه في تجديد وتنشيط الدورة الدموية ما يحافظ على الصحة العامة.

وعلى هامش تبرعه بالدم تفقد أشرف عطية المعمل الإقليمي، والذي يضم معامل البكتريولوجي الإكلينيكي التابعة لوزارة الصحة والتي تشمل معامل السموم الفطرية ومياه الشرب والوبائيات والمخدرات، بجانب معمل الميكروبيولوجي لتحليل الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى معامل القسم الكيميائي للمعادن الثقيلة .

ووجه محافظ أسوان وكيل وزارة الصحة، بوضع مخطط باحتياجات معامل الصحة من الأجهزة الطبية الحديثة، على غرار المعامل المركزية بالقاهرة، لسرعة تحليل أي عينات مطلوبة نظرًا لبعد المسافة ما يساهم في إنقاذ حياة مريض، وتخفيف الأعباء على أهالي المرضى .

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