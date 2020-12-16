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مع وصول أول دفعة.. : سنوزّع لقاح كورونا خلال 3 أيام ()

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مع وصول أول دفعة.. السعودية: سنوزّع لقاح كورونا خلال 3 أيام (فيديو) مع وصول أول دفعة.. : سنوزّع لقاح كورونا خلال 3 أيام ()

مصراوي Masrawy

01:03 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

وكالات:
استعرض وزير الصحة ، توفيق الربيعة، عينة من لقاح ، مع إعلانه وصول أول دفعة إلى المملكة صباح الأربعاء، حسبما ذكرت قناة "".
وقال الربيعة، في تصريحات خلال ملتقى ميزانية 2021: "سيبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة"، مضيفًا: "يسعدني أن أبشر الجميع، مواطنين ومقيمين، بوصول أول دفعة من لقاح كورونا صباح هذا اليوم".

وأضاف: "من المتوقع أن تنتهي جائحة كورونا عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح، وعندما تنخفض الحالات بشكل كبير، ويرى الخبراء المتخصصون أنه الوقت المناسب لرفع الاحترازات".
وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، عن فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورنا، مناشدة المواطنين والمقيمين ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي".
وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" قالت في وقت سابق، إنه سيتم قريبًا إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم اللقاح من خلال تطبيق "توكلنا".

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مصراوي Masrawy

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