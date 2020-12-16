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مصراوي Masrawy

وكالات:

استعرض وزير الصحة السعودية، توفيق الربيعة، عينة من لقاح فيروس كورونا، مع إعلانه وصول أول دفعة إلى المملكة صباح الأربعاء، حسبما ذكرت قناة "الإخبارية".

وقال الربيعة، في تصريحات خلال ملتقى ميزانية 2021: "سيبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة"، مضيفًا: "يسعدني أن أبشر الجميع، مواطنين ومقيمين، بوصول أول دفعة من لقاح كورونا صباح هذا اليوم".

وأضاف: "من المتوقع أن تنتهي جائحة كورونا عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح، وعندما تنخفض الحالات بشكل كبير، ويرى الخبراء المتخصصون أنه الوقت المناسب لرفع الاحترازات".

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، عن فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورنا، مناشدة المواطنين والمقيمين ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي".

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" قالت في وقت سابق، إنه سيتم قريبًا إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم اللقاح من خلال تطبيق "توكلنا".