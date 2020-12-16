أخبار عاجلة

تسجيل 1283 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 27 حالة وفاة في الاردن -
أنا الشاهد: عمليات التجميل : حاجة بعد دراية أم رغبة بعد مقارنة. -
بريطانيا تصدم العالم وتعلن: سلالة كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة -
"العدل الكندية" تعوّض سعودية بـ 250 ألف دولار بسبب ما فعلته مسؤولة بالوزارة -
الزعاق: في هذا الأسبوع سنعيش أطول الليالي وأقصر نهار بالسنة -
رئيس تويوتا: التخلص من السيارات التي تعمل بالبنزين "حماقة" -
اليوم.. إطلاق ‎#منصة_إحكام والبدء باستقبال طلبات تملك العقارات -
الطائف.. عيادة متخصصة لمساعدة ذوي "الإعاقة البصرية" على الانخراط في المجتمع -
معوقات وإنجازات.. "الشورى" يناقش التقرير السنوي لـ "تحقيق كفاءة الإنفاق" -
ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

: أكثر من 150 ألف شخص سجّلوا للحصول على لقاح كورونا

Print
السعودية: أكثر من 150 ألف شخص سجّلوا للحصول على لقاح كورونا : أكثر من 150 ألف شخص سجّلوا للحصول على لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

12:53 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الرياض- (د ب أ):

بلغ إجمالي من قاموا بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا في ، منذ بدء التسحيل أمس حتى ظهر الأربعاء، أكثر من 150 ألف شخص، حسبما أعلنت وزارة الصحة السعودية.

وأهابت الصحة السعودية في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء (واس)، بالجميع سرعة التسجيل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السعودية أمس الثلاثاء مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، مؤكدة "مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة".

كما حدّدت "الصحة" الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا، حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين فوق 65 سنة، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة مثل الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين ، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

وأوضحت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة، الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، فيما تستهدف الفئة في المرحلة الثالثة جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الفاو" توافق على طلب السعودية بإقامة سنة دولية للتمور عام 2027

"الفاو" توافق على طلب السعودية بإقامة سنة دولية للتمور عام 2027

لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

فلكية جدة: السعودية تشهد غدًا ذروة الدبيات 2020

فلكية جدة: السعودية تشهد غدًا ذروة الدبيات 2020

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

شبكة عيون الإخبارية