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مصراوي Masrawy

الرياض- (د ب أ):

بلغ إجمالي من قاموا بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا في السعودية، منذ بدء التسحيل أمس حتى ظهر الأربعاء، أكثر من 150 ألف شخص، حسبما أعلنت وزارة الصحة السعودية.

وأهابت الصحة السعودية في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء (واس)، بالجميع سرعة التسجيل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السعودية أمس الثلاثاء مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، مؤكدة "مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة".

كما حدّدت "الصحة" الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا، حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين فوق 65 سنة، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة مثل الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين ، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

وأوضحت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة، الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، فيما تستهدف الفئة في المرحلة الثالثة جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.