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بيل جيتس يحذر من 2022 و"العودة للمربع الأول": هذا ما ينتظر العالم

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بيل جيتس يحذر من 2022 و"العودة للمربع الأول": هذا ما ينتظر العالم بيل جيتس يحذر من 2022 و"العودة للمربع الأول": هذا ما ينتظر العالم

مصراوي Masrawy

12:47 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

وكالات:

في تصريحات تشاؤمية مجددة، حذر بيل جيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، من خطر عودة وباء كورونا بقوة عام 2022، ما لم يتحقق "شرطان".

ورغم إشادته باللقاحات المُعلن عنها ضد كوفيد 19، حذّر جيتس في حديث إلى "سي إن إن" الأمريكية من خطر العودة إلى "المربع الأول".

وقال الملياردير الأمريكي إن "الكثير من أجزاء أمريكا يجب أن تتحرك بشكل صحيح حتى تستعيد البلاد مستوى ما من الحياة الطبيعية".

وبسؤاله عن إجراءات الإغلاق كتلك التي تتخذها ولاية كاليفورنيا لتفادي مزيد من إصابات كورونا، قال: "أعتقد للأسف أنه أمر مناسب".

ودعا إلى بذل قصارى الجهود خلال الأشهر الأربعة إلى الستة الأولى من العام المقبل، معتبرا أن الأمر سيساهم في نهاية الوباء.

وتوقع جيتس، أحد أثرى أثرياء العالم، أن تستعيد الولايات المتحدة حالتها الطبيعية بحلول أواخر الصيف المقبل، إلا أنه استدرك: "لكن حتى أوائل عام 2022، ما لم نساعد الدول الأخرى على التخلص من هذا المرض، وما لم ننجز مستويات تطعيم واسعة في بلدنا، فإن خطر عودة الوباء قائمة".

وواجه جيتس منذ بدايات أزمة الجائحة، انتقادات واسعة بسبب تصريحاته التي يغلب عليها الطابع التشاؤمي ، فيما أثار الجدل أكثر من مرة بسبب حديثه في مقاطع سجلت منذ سنوات، عن "وباء سيشل العالم" مثلما فعلت الجائحة الحالية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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