نقابة الصحفيين تعلن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للأعضاء

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلن حسين الزناتى أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، عن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء النقابة، عصر اليوم الأربعاء.

وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أنه قد تم إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية ظهر أمس الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥.

وأكدت الهيئة علي ضرورة بدء المؤسسات الصحفية في إجراءات صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.

وكانت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، أعلنت عن موافقة مجلس النقابة على فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الصحفيين وأسرهم للعام 2021، وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية، إن مجلس النقابة وافق على فتح المشروع، ويبدأ الاشتراك، من السبت 19 ديسمبر الجاري، إلى 24 من الشهر ذاته، ويتوقف لأعمال الجرد السنوية بالنقابة، ليستأنف فتحه في الفترة من 2 يناير المقبل، وحتى 15 فبراير.

وأضاف عبدالمجيد، أن عام 2020 شهد إصلاحات هيكلية في بنية المشروع وآليات العمل، والحدود القصوى لاستفادة الصحفيين وأسرهم، أسهمت بشكل بالغ الوضوح في الدعم الصحي بشكل عام، وتخفيف أعباء جائحة "كورونا"، التي هددت جميع سكان العالم.