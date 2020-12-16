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أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة وأبرز الظواهر الجوية

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أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة وأبرز الظواهر الجوية أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة وأبرز الظواهر الجوية

مصراوي Masrawy

12:34 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن السحب المنخفضة تتكاثر على السواحل الغربية وخاصة الإسكندرية ومطروح ومناطق من القاهرة وغرب الدالتا والإسماعيلية ومناطق من شمال ووسط سيناء يصاحبها سقوط الأمطار المتوسطة.

وأضاف الخبراء، أن السحب الرعدية تتقدم حاليا على الساحل الشرقي من بورسعيد ودمياط والعريش ورفح يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية مع تقدم ساعات النهار.

وتابع الخبراء: يوجد نشاط للرياح على السواحل الشمالية فقط، لكن لا يوجد رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة كما حدث أمس.

وأشار الخبراء إلى أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 20 -13، السواحل الشمالية، 19 - 14، جنوب سيناء 23-15، شمال الصعيد 21 - 10، جنوب الصعيد 24 - 11.

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