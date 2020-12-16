أخبار عاجلة

تسجيل 1283 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 27 حالة وفاة في الاردن -
أنا الشاهد: عمليات التجميل : حاجة بعد دراية أم رغبة بعد مقارنة. -
بريطانيا تصدم العالم وتعلن: سلالة كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة -
"العدل الكندية" تعوّض سعودية بـ 250 ألف دولار بسبب ما فعلته مسؤولة بالوزارة -
الزعاق: في هذا الأسبوع سنعيش أطول الليالي وأقصر نهار بالسنة -
رئيس تويوتا: التخلص من السيارات التي تعمل بالبنزين "حماقة" -
اليوم.. إطلاق ‎#منصة_إحكام والبدء باستقبال طلبات تملك العقارات -
الطائف.. عيادة متخصصة لمساعدة ذوي "الإعاقة البصرية" على الانخراط في المجتمع -
معوقات وإنجازات.. "الشورى" يناقش التقرير السنوي لـ "تحقيق كفاءة الإنفاق" -
ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تايم الأمريكية": المملكة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الكتب المدرسية وتطهيرها من التعصب

Print
"تايم الأمريكية": المملكة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الكتب المدرسية وتطهيرها من التعصب "تايم الأمريكية": المملكة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الكتب المدرسية وتطهيرها من التعصب
ثمّنت دور سمو ولي العهد في تنفيذ عديد من الإصلاحات الاجتماعية بالبلاد

أفادت مجلة تايم الأمريكية، بأن المملكة طوّرت المناهج الدراسية في الطبعات الجديدة للتأكد من خلوها من أي مواد تدعو إلى التعصب.

وقال مسؤولان أمريكيان -بحسب المجلة- إن المملكة تقوم بجهود حقيقة وكبيرة على أعلى مستوى لتحديث المناهج التعليمية، مشيرين إلى أن الفضل في التغييرات الجديدة يعود لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تدعم هذه التغييرات خلو الكتب المدرسية من التعصب وتدعم أيضاً تطوير برنامج المعلمين.

وتابعت المجلة، في نوفمبر الماضي قال المتحدث باسم السفارة في واشنطن فهد ناظر، إن مسؤولي التعليم، وجدوا بعض المواد التي اعتبرت مرفوضة ومسيئة في الكتب المدرسية، وبذلوا جهوداً كبيرة لإزالة كل هذه المواد من المنهج بأكمله واستبدالها بالدروس التي تعزز الاعتدال والتسامح والتعايش السلمي.

وتابعت، أجرى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عديدا من الإصلاحات الاجتماعية البارزة منذ توليه ولاية العهد في المملكة، كما أنه تم اختياره كأحد أكثر الشخصيات العالمية قوة وتأثيراً من قبل مجلة "تايم" في 2018.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فلكية جدة: السعودية تشهد غدًا ذروة الدبيات 2020

فلكية جدة: السعودية تشهد غدًا ذروة الدبيات 2020

"راتب الحمداني" أول مقيم في ‫السعودية يتلقى لقاح كورونا.. وهنا ما تحدَّث به

"راتب الحمداني" أول مقيم في ‫السعودية يتلقى لقاح كورونا.. وهنا ما تحدَّث به

"راتب الحمداني" أول مقيم في ‫السعودية يتلقى لقاح كورونا.. وهنا ما تحدَّث به

"راتب الحمداني" أول مقيم في ‫السعودية يتلقى لقاح كورونا.. وهنا ما تحدَّث به

جمال متنزه "وادي حلي البري" يجذب الزوَّار من مختلف مناطق السعودية

جمال متنزه "وادي حلي البري" يجذب الزوَّار من مختلف مناطق السعودية

شبكة عيون الإخبارية