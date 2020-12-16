غداء وعطل وتلاعب.. آخر تطورات التصويت على مستضيف "آسياد 2030"

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الفهد اجتمع بالوفدين السعودي والقطري وأكد حرصه على نزاهة الانتخابات

توجّه المجلس الأولمبي الآسيوي، إلى استراحة الغداء لمدة ساعة ونصف؛ موضحاً أنه بعد ذلك ستتم العودة إلى التصويت مجدداً على المدينة المستضيفة لآسياد 2030.

واجتمع الشيخ أحمد الفهد؛ بالوفدين السعودي والقطري، وأكد حرصه على نزاهة الانتخابات.

وكان قد تم تأجيل عملية التصويت الإلكتروني لمدة 15 دقيقة لحين إصلاح العطل التقني بعد أن طالب الوفد السعودي بإيقاف التصويت بعد ظهور بعض اللقطات في الجهاز الرئيس الخاص بالتصويت تظهر إمكانية التلاعب بالنتائج.

وكانت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي قد وافقت، بالإجماع، على استضافة الفائز بالتصويت لدورة 2030، فيما تستضيف المدينة الأخرى دورة 2034.

وبدا التصويت، في وقت سابق، اليوم، حيث يتصدر بند استضافة الألعاب الآسيوية لعام 2030 الذي تقدمت له مدينتا الرياض والدوحة جدول أعمال اللجنة الآسيوية، حيث قدمت بعثتا الدولتين عروضاً لملفيهما، وأعقب ذلك تقرير اللجنة المشكّلة من المجلس الأولمبي الآسيوي التي زارت المدينتين واطّلعت عن قرب على ما تضمنته ملفات المتقدمين.

ويتم التصويت إلكترونياً لأوّل مرّة من قبل عمومية المجلس الأولمبي بحضور 32 دولة، فيما كان تصويت الدول المتبقية الـ 13 إلكترونياً ويعلن بعدها رئيس المجلس اسم المدينة الفائزة، ليتم بعدها توقيع العقد مع الدولة المستضيفة لآسياد آسيا 2030م.