الجدعان: لا مخاوف من حجم الدين العام.. 2021 ستكون سنة التعافي

★ ★ ★ ★ ★

قال في ملتقى الميزانية: ما تخطط له كبرى دول العالم موجود في رؤية 2030

توقّع #وزير_المالية محمد الجدعان؛ أن تكون 2021، سنة التعافي الاقتصادي، وقال اليوم: صارعنا لتوفير منتجات طبية بسبب منع دول كثيرة تصدير منتجاتها.

وتابع خلال أولى جلسات #ملتقى_الميزانية_2021: استطعنا العمل مع الجهات الحكومية لتحقيق مرونة في المصروفات ولا مخاوف من حجم الدين العام.

وأضاف: دعمنا القطاع الخاص للتأكد من بقاء الوظائف ولدينا احتياطات حكومية، واستثمارات كبيرة جداً من خلال #صندوق_الاستثمارات_العامة، ولدينا قوة مالية جيدة للتعامل مع العجز.

وتابع: في سنة الجائحة استكملنا عدداً من مشاريع التخصيص في عدة قطاعات، ورؤية 2030 كانت محوراً أساسياً في تجاوز الجائحة، وما تخطط له كبرى دول العالم موجود في رؤية 2030.