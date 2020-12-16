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جمرك الوديعة يفتتح قسم الصادر لتسهيل حركة العابرين

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جمرك الوديعة يفتتح قسم الصادر لتسهيل حركة العابرين جمرك الوديعة يفتتح قسم الصادر لتسهيل حركة العابرين
وفق الإجراءات الجمركية المتبعة والأنظمة المعمول بها

جمرك الوديعة يفتتح قسم الصادر لتسهيل حركة العابرين

افتتح منفذ الوديعة الحدودي بمنطقة نجران، أمس، قسم الصادر الجديد الذي يهدف لتخفيف الازدحام بالمنفذ وتسهيل حركة الركاب والحافلات دون تأخير.

وأكد مدير منفذ الوديعة والمشرف العام على منفذ الخضراء، سعود العنزي، أن قسم الصادر المستحدث يأتي ضمن دعم وتوجيهات القيادة لتقديم خدمات جمركية متميزة للعابرين عبر المنفذ من المغادرين والقادمين من الأشقاء اليمنيين بجمهورية اليمن، وتيسير إجراءاتهم وحركة التجارة بالمنفذ وفق الإجراءات الجمركية المتبعة والأنظمة المعمول بها.

وأشار إلى متابعة من محافظ الهيئة العامة للجمارك لتعزيز الخدمات المقدمة وتوسيع المنفذ وحركة العمل فيه؛ بما يساهم في رفع الصادرات الوطنية ومستوى التبادل التجاري بين المملكة والأشقاء في جمهورية اليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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