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المعاهد الأزهرية يعمم منشورا بإنهاء شرح المناهج في 31 ديسمبر

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مصراوي Masrawy

12:49 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- محمود مصطفى:

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته لجميع المناطق بضرورة التنبيه على الموجهين وشيوخ المعاهد بالانتهاء من شرح المناهج في الـ31 من ديسمبر الجاري.

ونص المنشور الذي تم تعميمه على جميع المناطق، بالتنبيه على مديري المراحل والموجهين العموم بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية، بضرورة الانتهاء من جميع المناهج للمراحل التعليمية المختلفة في الـ 31 من ديسمبر الجاري.

وتضمن المنشور، بدء المراجعات النهائية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، التي تبدأ في التاسع من يناير المقبل، للصفين الرابع والخامس بالمرحلة الابتدائية، والشهادتين الابتدائية والإعدادية في الـ 14 من يناير، والنقل الإعدادي والثانوي في الـ 23 من الشهر نفسه.

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