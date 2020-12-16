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المتر سجل 124 ألفا.. بيع 6 محال تجارية بمدينة 6 أكتوبر

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المتر سجل 124 ألفا.. بيع 6 محال تجارية بمدينة 6 أكتوبر المتر سجل 124 ألفا.. بيع 6 محال تجارية بمدينة 6 أكتوبر

مصراوي Masrawy

12:48 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم بيع 6 محال تجارية بمنطقتى (209 م أراضي الإسكان الاجتماعي بالشماليات – جنة للإسكان الفاخر) بمساحات تتراوح من (19.44 : 20.59م2)، في جلسة للمزاد العلني بالمدينة.

وأضاف الشربيني، أنه تراوح سعر بيع المتر المربع بالمحال التي تم بيعها من 45 ألف جنيه إلى 124 ألف جنيه، وذلك بحضور مسئولي مجلس الدولة، والإدارة المالية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء اللجنة المختصة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم بيع المحال بأنشطة ( سوبر ماركت - طيور مجمده ولحوم - مغسلة - خضراوات - حدايد وبويات)، وذلك في ضوء حرص جهاز المدينة على تقديم الخدمات داخل المناطق السكنية المختلفة.

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