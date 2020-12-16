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أعلى إصابات في هذه محافظات.. وزيرة الصحة: معدل استهلاك الأكسجين يرتفع

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أعلى إصابات في هذه محافظات.. وزيرة الصحة: معدل استهلاك الأكسجين يرتفع أعلى إصابات في هذه محافظات.. وزيرة الصحة: معدل استهلاك الأكسجين يرتفع

مصراوي Masrawy

12:47 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- محمد غايات:

خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضا حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، وبياناً بالحالات التي تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، وكذا الحالات الجديدة التى أصيبت بالفيروس مؤخراً، ومعدل الإصابات على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب بيان، جددت الوزيرة الإشارة إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تصدرت المحافظات، حيث سجلت أعلى معدلات إصابة خلال هذه الفترة أيضاً، موضحة كذلك نسب الإشغال الخاصة بالأسرة داخل مستشفيات العزل، سواء ما يتعلق بالأسرة الداخلية، أو أسرة الرعاية، أو أجهزة التنفس.

وتناولت الوزيرة الموقف التنفيذي لدعم القطاع الصحي بالأكسجين المسال لمواجهة الموجة الثانية من ، مشيرة إلى أنه يتم العمل على رفع كفاءة شبكات الغازات ومراجعتها بمختلف مستشفيات العزل، والحميات، والصدر، إلى جانب المستشفيات العلاجية.

وفيما يتعلق بالاستهلاك اليومي للأكسجين السائل، أوضحت الوزيرة أن معدل الاستهلاك اليومي ارتفع من 400 ألف لتر إلى 500 ألف لتر، وتم العمل على توفير هذا الفارق الذي يقدر بـ 100 ألف لتر، هذا إلى جانب أنه يتوافر زيادة في الإنتاجية بمعدل 70 ألف لتر يومياً كاحتياطى للمرحلة القادمة، وذلك من خلال التعاقد مع عدد من الشركات المنتجة له لإمداد المستشفيات به على مستوى الجمهورية، مضيفة أنه يتم العمل على زيادة السعات التخزينية للأكسجين الطبي، والتنسيق مع شركات الأكسجين لتوفير طريقة نقل مناسبة عن طريق سيارات أكسجين متنقلة داخل كل محافظة لضمان توفيره في كل محافظة يومياً وعدم التأثر بأي ظروف انتقال بين المحافظات.

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