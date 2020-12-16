أمين البرلمان: استخراج كارنيهات عضوية النواب الجدد بداية يناير

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن إجراءات استخراج كارنيهات أعضاء محلس النواب الجدد ستتم بعد وصول النتيجة النهائية المجمعة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتوقع الأمين العام لمجلس النواب، في تصريح له اليوم، أن يتم استخراج كارنيهات النواب في بداية يناير، وذلك لاستكمال باقي التحضيرات التي ستقوم بها الأمانة العامة، لاستقبال النواب.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أول أمس في بيان صحفى، النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تتضمن فوز 100 مرشحا بمقاعد النظام الفردى بهذه الجولة.​