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ضبط كيان تعليمي وهمي بالنزهة ينصب على راغبي الحصول على الشهادات الدراسية

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ضبط كيان تعليمي وهمي بالنزهة ينصب على راغبي الحصول على الشهادات الدراسية ضبط كيان تعليمي وهمي بالنزهة ينصب على راغبي الحصول على الشهادات الدراسية

مصراوي Masrawy

12:38 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على الشهادات الدراسية بالنزهة الجديدة .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لعمليات احتيال من قبل مسئولي أحد الأكاديميات التعليمية "غير مرخصة" والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات دارسيه موثقة تعادل الشهادات الجامعية خلافاً للحقيقة .

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص "أكاديمية" كائن بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة ، واتخذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على الشباب راغبي الحصول على الشهادات الجامعية ، وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي زاعماً كونه وكيلاً للعديد من الجامعات الأجنبية وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية معتمده من جامعات محلية ودولية خلافاً للحقيقة، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة تحت ذات الزعم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليه حيث أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من الشهادات المنسوب صدورها لذات الأكاديمية – كارنيهات بأسماء ضحاياه من الطلاب، مجموعة من الكتب الدارسية، مجموعة من الملفات الخاصة بالطلبة – مطبوعات دعائية للأكاديمية).

بفحص الصفحة الإلكترونية الخاصة بالأكاديمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تبين احتوائها على العديد من المنشورات التي تؤكد نشاطه الإجرامي في منح شهادات دبلومات مهنية معتمدة دولياً وتوفير فرص عمل للدارسين وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة

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