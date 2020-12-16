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بسبب سوء الطقس.. ارتفاع نسبي لأسعار الأسماك في أسواق دمياط

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بسبب سوء الطقس.. ارتفاع نسبي لأسعار الأسماك في أسواق دمياط بسبب سوء الطقس.. ارتفاع نسبي لأسعار الأسماك في أسواق دمياط

مصراوي Masrawy

12:46 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

دمياط– محمد إبراهيم:

تسببت موجة الطقس السيىء التي ضربت قرى ومدن دمياط، صباح اليوم الأربعاء، في ارتفاع عدد من أصناف الأسماك، في الوقت الذي أقبل فيه العشرات على سوق القنطرة وسط المدينة، رغم سقوط أمطار وهبوب رياح نشطة على معظم المناطق.

يأتي ذلك مع توقف مؤقت لحركة الصيد في بوغاز عزبة البرج وبحيرة المنزلة وشطا.

ويرصد "مصراوي"، متوسط أسعار الأسماك، إذ استقر سعر كيلو "الجرانة" عند 50 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر كيلو "البوري" 70 جنيهًا، للحجم الكبير و50 جنيهًا للحجم المتوسط.

وسجل كيلو "البطارخ" نحو 450 جنيهًا، و140 جنيهًا للغطيان، وبلغ متوسط سعر السبيط 80 جنيهًا و180 جنيهًا للجمبري "كبير" و130 جنيهًا للنوع نفسه من الحجم المتوسط، و80 جنيهًا للحجم الصغير، و50 جنيهًا للكيلو من "البلميطة"، و50 جنيهًا للتونة.

وبلغ متوسط سعر كيلو "الباربوني" 65 جنيهًا، والكابوريا 60 جنيهًا، والدنيس 140 جنيهًا، والسردين 35 جنيهًا.

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