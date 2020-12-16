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بعد وفاة ابنتها.. والدة الطفلة ميرا: "رضينا بقضاء الله"

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بعد وفاة ابنتها.. والدة الطفلة ميرا: "رضينا بقضاء الله" بعد وفاة ابنتها.. والدة الطفلة ميرا: "رضينا بقضاء الله"

مصراوي Masrawy

12:31 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الغربية- مروة شاهين:

قالت دعاء فايد والدة الطفلة ميرا بعد وفاة صغيرتها:"نحمد الله ولا نقول إلا ما يرضي الله، اللهم لا اعتراض على قضائه".
وأضافت الأم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متحدثة عن ابنتها ميرا بعد وفاة الصغيرة:"إن الله لا يريد لها أن تتأذى.. البقاء والدوام لله وحده.. بنتي ميرا في ذمة الله".
وقال محمود إمام، والد الطفلة:"ابنتي توفيت قبل دخولها غرفة العمليات بنحو ساعة، وكلنا في أسرتنا رضينا بقضاء الله، ونستودعها عنده سبحانه وتعالى".

وشيع أهالي قرية محلة مرحوم بطنطا في محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، جثمان الطفلة الرضيعة ميرا محمود إمام، التي تبلغ من العمر 8 أشهر، بعد وفاتها نتيجة تأثرها بمرضها".

وكان الرئيس عبدالفتاح ، وجه بعلاج الرضيعة على نفقة الدولة، بعد اكتشاف معانتها من ثقب بالقلب، وجرى نقلها إلى معهد ناصر في القاهرة.

وجاء قرار الرئيس بعد انتشار لوالدة الطفلة على وسائل التواصل الاجتماعي، تستغيث فيه بالرئيس لعلاج ابنتها وإجراء عملية عاجلة بالقلب، واستجابت مؤسسة الرئاسة ووجهت وزارة الصحة لنقل الحالة من مستشفى مبرة طنطا بسيارة إسعاف مجهزة إلى معهد ناصر بالقاهرة لإجراء العملية.

وأعلن من قبل الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الطفلة ميرا محمود والتي تعاني من ثقب بين الأذينين والبطينين بالقلب وترقد بمستشفى المبرة بمحافظة الغربية، جرى نقلها بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى معهد ناصر، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، لإجراء عملية جراحية دقيقة، إلا أن القدر لم يمهلها لإجراء الجراحة لوفاتها قبل دخولها غرفة العمليات.

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