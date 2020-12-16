"ممزقة بسلاح أبيض".. العثور على جثة داخل زراعات القصب بنجع حمادي

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مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثر أهالي قرية أبو العموري بنجع حمادي في قنا، اليوم الأربعاء، على جثة شاب ممزقة بطعنات نافذة، ملقاة بإحدى المناطق الزراعية.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطارًا بعثور الأهالي على جثة شاب بها طعنات نافذة بأماكن متفرقة بالجسد، ملقاة بزراعات القصب.

وأفادت التحريات المبدئية أن الجثة لشاب يدعى زين العابدين إبراهيم 38 عامًا، مقيم بملوي في محافظة المنيا، وجرى تشكيل فريق بحث لحل لغز الحادث.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.