أخبار عاجلة

تسجيل 1283 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 27 حالة وفاة في الاردن -
أنا الشاهد: عمليات التجميل : حاجة بعد دراية أم رغبة بعد مقارنة. -
بريطانيا تصدم العالم وتعلن: سلالة كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة -
"العدل الكندية" تعوّض سعودية بـ 250 ألف دولار بسبب ما فعلته مسؤولة بالوزارة -
الزعاق: في هذا الأسبوع سنعيش أطول الليالي وأقصر نهار بالسنة -
رئيس تويوتا: التخلص من السيارات التي تعمل بالبنزين "حماقة" -
اليوم.. إطلاق ‎#منصة_إحكام والبدء باستقبال طلبات تملك العقارات -
الطائف.. عيادة متخصصة لمساعدة ذوي "الإعاقة البصرية" على الانخراط في المجتمع -
معوقات وإنجازات.. "الشورى" يناقش التقرير السنوي لـ "تحقيق كفاءة الإنفاق" -
ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إصابات كورونا في إسرائيل تتجاوز "حاجز تشديد القيود"

Print
إصابات كورونا في إسرائيل تتجاوز "حاجز تشديد القيود" إصابات كورونا في إسرائيل تتجاوز "حاجز تشديد القيود"

مصراوي Masrawy

12:16 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

تل أبيب- (د ب أ):

تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل، الحاجز الذي حددته ، مما يعني إمكانية فرض إجراءات جديدة للحد من تفشي الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، تسجيل 2862 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتتجاوز حاجز الـ 2500 إصابة الذي حددته الحكومة لتشديد إجراءات مواجهة الفيروس.

وقالت الحكومة إنه في حال لم تثبت القيود المشددة فعالية خلال ثلاثة أسابيع, قد يتم فرض إغلاق عام مجددا.

وتشهد إسرائيل زيادة كبيرة في عدد الإصابات بالفيروس في أعقاب فصل صيف معتدل نسبيا، وفرضت الحكومة إغلاقا ثانيا في شهر سبتمبر الماضي, مما أدى إلى تراجع الإصابات من حوالي 9 آلاف إلى 200 فقط. ثم بدأت تخفيف القيود تدريجيا، مما أدى إلى زيادة أعداد الإصابة مجددا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار

وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

شبكة عيون الإخبارية