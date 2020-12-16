وزير الصحة يكشف عن توقعاته لموعد نهاية جائحة كورونا في المملكة

★ ★ ★ ★ ★

الربيعة أعلن في وقت سابق وصول لقاح كورونا إلى السعودية صباح اليوم

توقّع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، أن تنتهي جائحة كورونا عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح، وقال خلال مشاركته اليوم في#ملتقى_الميزانية_2021: من المتوقع أن تنتهي جائحة كورونا عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح، وعندما تنخفض الحالات بشكل كبير، ويرى الخبراء المتخصصون أنه الوقت المناسب لرفع الاحترازات.

وكان الربيعة؛ قد أعلن اليوم، وصول لقاح كورونا إلى المملكة، صباح اليوم، فيما أوضحت وزارة الصحة أن إجمالي مَن قام بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل أمس حتى ظهر اليوم الأربعاء، أكثر من "150" ألف شخص.

وأهابت "الصحة"، بالجميع، سرعة التسجيل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وكانت "الصحة" قد أعلنت مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً مأمونية وفاعلية اللقاح؛ نظراً لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد