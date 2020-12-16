إصابة 3 عمال في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمحل كشري في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

أصيب 3 عمال بمحل كشري، بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بحروق متفرقة في الجسد؛ على خلفية انفجار اسطوانة غاز، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول "هشام.س" 18 عامًا، و "محمد.ع.ع" 20 عامًا، و"صلاح.ج.س" 26 عامًا، عمال بمحل كشري مصابين بحروق متعددة، وتبين إصابتهم إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل محل عملهم بمدينة بلبيس، وجاري تقديم الخدمة الطبية لهم.