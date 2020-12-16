ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف بالبحيرة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

البحيرة- أحمد نصرة:

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠، للمراحل التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة، والتى تبدأ يوم الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢١، وتنتهي يوم الخميس ٤ فبراير ٢٠٢١، مع مراعاة الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالي.

وأوضح ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم مراعاة الإجازات الرسمية وأعياد المسيحيين وأيام الجمع عند وضع جدول الامتحانات، والتي تبدأ للصف الرابع والخامس الابتدائي يوم السبت ١٦ يناير حتى الإثنين ١٨ يناير، والصف السادس الإبتدائي، يوم الأربعاء ٢٠ يناير وحتى الأحد ٢٤ يناير.

وتبدأ امتحانات النقل للصف الأول الإعدادي يوم السبت ١٦ يناير وحتى الخميس ٢١ يناير، والصف الثاني الإعدادي، يوم السبت ٢٣ يناير وحتى الأربعاء ٢٧ يناير، والصفين الأول والثاني الإعدادي المهني الأربعاء ٢١ يناير حتى الإثنين ٢٥ يناير، وامتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوى مكفوفين، الأحد ١٧ يناير وحتى الثلاثاء ٢٦ يناير، والصف الأول الثانوي فني السبت ١٦ يناير وحتى الإثنين ٢٥ يناير.

فيما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي فني، الثلاثاء ٢٦ يناير وحتى الخميس ٤ فبراير، ومن الصف الأول إلى الرابع الثانوي الفني "نظام ٥ سنوات" الأحد ١٧ يناير وحتى الثلاثاء ٢٦ يناير، والإعدادية للمكفوفين، السبت ٣٠ يناير وحتى الخميس ٤ فبراير، والإعدادية للصم وضعاف السمع السبت ٣٠ يناير وحتى الأربعاء ٣ فبراير، والإعدادية العامة من السبت ٣٠ يناير وحتى الخميس ٤ فبراير، والإعدادية المهنية الأحد ٣١ يناير وحتى الخميس ٤ فبراير.

ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وتوفير الجو الملائم لهم أثناء تأدية الامتحانات حرصًا على سلامتهم.