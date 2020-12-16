السيطرة على حريق بحلقة أسماك الأنفوشي في الإسكندرية

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الإسكندرية– محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، على حريق شب داخل حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي بحي الجمرك، دون حدوث إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا بنشوب حريق داخل حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي، وانتقل مسئولي الحي وقسم الشرطة وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص اندلاع حريق باكية بمبنى ملحق بحلقة الأسماك "مغلق" دون حدوث إصابات.

جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق، وطلبت سرعة تحريات المباحث.