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بالصور.. سقوط أمطار على مدن محافظة بورسعيد

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بالصور.. سقوط أمطار على مدن محافظة بورسعيد بالصور.. سقوط أمطار على مدن محافظة بورسعيد

مصراوي Masrawy

12:08 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

بورسعيد- طارق الرفاعي:

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، تقلب في حالة الطقس، وسقوط أمطار متوسطة، مصحوبة برياح خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة.

ودفعت الأحياء بعمال وسيارات كسح وشفط المياه لمواجهة تجمعات الأمطار، في الوقت الذي انتظمت فيه حركة المعديات بين بورسعيد وبورفؤاد والعكس، كما انتظمت حركة عبور السفن بصورة طبيعية في المجرى الملاحي لقناة السويس، ويواصل مينائي شرق وغرب المحافظة عمليات الشحن والتفريغ.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد وجه كافة الأجهزة المختصة برفع درجة الطوارئ القصوى استعدادًا لفصل الشتاء، من خلال التأكد من القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي، ومتابعة كفاءة محطات الصرف أولًا بأول.

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