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رئيس "قومي حقوق الإنسان" يشيد بقرار بتوزيع لقاح كورونا بالمجان

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رئيس "قومي حقوق الإنسان" يشيد بقرار السيسي بتوزيع لقاح كورونا بالمجان رئيس "قومي حقوق الإنسان" يشيد بقرار بتوزيع لقاح كورونا بالمجان

مصراوي Masrawy

12:32 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020


كتب- محمد نصار:

قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان -في افتتاح جلسة النقاش المجتمعي حول نظم التغطية الصحية ومنظورها الحقوقي في سياق جائحة كورونا- إن هذه الفاعلية تأتي في إطار الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المنعقدة في باريس شهر ديسمبر 1948.

وأضاف: "وكان هذا الإعلان انتصارا للإنسانية خصوصاً أنه جاء بعدما شاهده العالم من مآسي وكوارث نتيجة الحرب العالمية الثانية.. في هذا الإعلان اتفقت إرادة جميع الدول وأعلنت عزمها على التحرر من الخوف، والتمتع بحرية الرأي وحرية العقيدة والعيش بكرامة، وأن يتساوى الناس جميعاً في الحقوق على أساس من الحرية والعدل، وإقامة السلام في العالم ورفع مستوى المعيشة في جو من التسامح و الحرية".

وقال فايق: "كما أوضحت في عدة أحاديث سابقة أن المحور الرئيسي في التنمية البشرية هو الصحة، وأنه لا يمكن تحسين حياة الناس أو الحفاظ على الحق في الحياة دون توفير الصحة الجيدة وتعزيز الرعاية الصحية.. ومن الضروري أن يتعاون العالم كله لإيجاد منظومة صحية قادرة على مواجهة كل المخاطر التي تنتهك حقوق الإنسان وتهدده في صحته وحياته".

وأوضح أنه بعد الإعلان عن صلاحية العديد من الأمصال، علينا أن نكون في غاية الحذر ونلتزم بكل تعليمات السلامة الصحية في الفترة القادمة إلى أن يتاح التطعيم للجميع، وخاصة أنها تتزامن مع فصل الشتاء الذي ينتظر أن تزداد فيه قدرة الفيروس على الانتشار.

واستطرد: "هنا على المجتمع المدني بصفة عامة مسئولية في توعية الناس على الالتزام بتعليمات الأمان التي تصدرها وزارة الصحة، كما أنه من الواجب أن يتاح التطعيم أولاً للفئات الأكثر تعرضاً لخطر ثم المرضى ثم كبار السن".

واختتم: "نحيي القرار الذي أعلنه رئيس الجمهورية عن أولويات توزيع اللقاح، وأنه سيكون بالمجان لجميع المواطنين".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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