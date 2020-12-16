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تنفي زيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي

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الحكومة تنفي زيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي تنفي زيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي

مصراوي Masrawy

12:10 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:
نفت ما تردد من زيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2020/2021.

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء قد كشف إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تداول منتجات غذائية فاسدة بالأسواق، تواصل المركز مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي منتجات غذائية فاسدة بالأسواق، مُشددةً على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة التابعة للهيئة، للتحقق من مدى سلامة المواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة.

وفى سياق متصل، يتم شن حملات تفتيشية دورية على كافة أسواق المواد الغذائية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات، ولضمان مطابقتها المعايير والاشتراطات الدولية، كما يتم تطبيق برامج لمراقبة الملوثات المختلفة بالغذاء، للتأكد من جودته وسلامته ومدى مطابقته للمواصفات القياسية المُتفق عليها.

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