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رحلة سقوط "مسجلة" تخصص نصب وترويج محررات مزورة في الإسكندرية

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رحلة سقوط "مسجلة" تخصص نصب وترويج محررات مزورة في الإسكندرية رحلة سقوط "مسجلة" تخصص نصب وترويج محررات مزورة في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:21 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مسجلة خطر للنصب على المواطنين وترويج مصدرات شهر العقاري مزورة في الإسكندرية.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام إحدى السيدات بالتواجد أمام مكاتب الشهر العقاري بمدينة الإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين المترددين عليها مدعية لهم علاقتها القوية بموظفي مصلحة الشهر العقاري خلافاً للحقيقة، ويمكنها إنهاء الإجراءات الخاصة بهم وإعطائهم محررات مزورة من إصدارات الشهر العقاري والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك.

توصلت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا إلى تحديد هوية السيدة "بدون عمل"، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية) وقيامها بممارسة نشاطاً احتياليا في النصب والاحتيال على المواطنين على النحو المُشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطها حال تواجدها أمام أحد مكاتب الشهر العقاري بمدينة الإسكندرية وعثر بحوزتها على (توكيل رسمي عام خالي البيانات معد للتزوير وممهور بخاتم شعار الجمهورية المقلد – خاتم منسوب لإحدى الجهات) .

وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي وأنها قامت باصطناع التوكيل المضبوط بحوزتها باستخدام برنامج "الفوتو شوب" وطباعته من خلال ترددها على إحدى مقاهي الإنترنت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية للنصب والاحتيال على المواطنين .

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