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ضبط 136 ألف مطبوع مُقلد لكبرى الشركات التجارية بدون تفويض بعين شمس

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ضبط 136 ألف مطبوع مُقلد لكبرى الشركات التجارية بدون تفويض بعين شمس ضبط 136 ألف مطبوع مُقلد لكبرى الشركات التجارية بدون تفويض بعين شمس

مصراوي Masrawy

12:11 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط "136000" مطبوع تجاري مُقلد ومنسوخ لكبرى الشركات التجارية جميعها بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية داخل مطبعة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، بحضور أحد العاملين بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك في ضوء استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، والعمل على استهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

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